Повітряна тривога: на півдні оголосили ракетну небезпеку

Пуск ракет. Фото: google

В Одеській області оголосили повітряну тривогу. В повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку. Громадян закликають перейти в укриття.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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"Увага! Південь – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Оновлено 12:05. Повітряна тривога оголошена в п'яти областях України. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Сумську, Луганську та в тимчасово окупованому Криму.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

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