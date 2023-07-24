Повітряна тривога: на півдні оголосили ракетну небезпеку
24 липня 2023 12:01
оновлено: 12:06
Пуск ракет. Фото: google
В Одеській області оголосили повітряну тривогу. В повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку. Громадян закликають перейти в укриття.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
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"Увага! Південь – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 12:05. Повітряна тривога оголошена в п'яти областях України. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Сумську, Луганську та в тимчасово окупованому Криму.
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