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Повітряна тривога: на півдні оголосили ракетну небезпеку

24 липня 2023 12:01
оновлено: 12:06
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повітряна тривога: на півдні оголосили ракетну небезпеку
Пуск ракет. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області оголосили повітряну тривогу. В повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку. Громадян закликають перейти в укриття. 

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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"Увага! Південь – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні. 

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Оновлено 12:05. Повітряна тривога оголошена в п'яти областях України. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Сумську, Луганську та в тимчасово окупованому Криму. 

Мапа повітряних тривог.
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Новина доповнюється. 

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