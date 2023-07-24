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Воздушная тревога: на юге объявили ракетную опасность

24 июля 2023 12:01
обновлено: 12:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Воздушная тревога: на юге объявили ракетную опасность
Пуск ракет. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах предупреждают об ракетной опасности. Граждан призывают перейти в укрытие.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

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"Внимание! Юг — ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Обновлено 12:05. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Луганской и во временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог.
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обновлено 12:35. Отбой воздушной тревоги.

Последние обстрелы Одесчины

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Погиб один человек, немало раненых. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и многие дома в центре города. Город подавлен, поврежден, но сдаваться не собирается. Тем более что с Одессой вся Украина. Отечественные железнодорожники решили своеобразно поддержать одесситов. Подробности в материале.

Также ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Даже после выхода по зерновой инициативе Россия не перестает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".

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