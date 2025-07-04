Де є затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії - ситуація на дорогах Одещини

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот Google Maps

У п'ятницю, 4 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують затори шляхом до Молдови, найбільший з яких поблизу села Маяки. У сторону Румунії тягнучки спостерігаються лише біля прикордонних сіл.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів не спостерігається, але вони утворилися шляхом до нього неподалік села Маяки. Простояти там доведеться більше 2 годин. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — тягнучок там поки майже немає. Поблизу до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг сьогодні не зафіксовано.

Затори біля села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів поки що немає. Біля каналу Кофа, міст через який невдовзі відкриють, тягнучок також не спостерігається. Однак велика черга автівок утворилася поблизу прикордонного села Саф'яни. Поїздка з Одеси триватиме більше 4 годин.

Затор біля села Саф'яни. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.