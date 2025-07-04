Где есть пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию — ситуация на дорогах Одесской области

Поездки в Румынию и Молдову из Одессы сегодня затруднены
В пятницу, 4 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют пробки по пути в Молдову, самый большой из которых вблизи села Маяки. В сторону Румынии тянучки наблюдаются только возле приграничных сел.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок не наблюдается, но они образовались по пути к нему недалеко от села Маяки. Простоять там придется более 2 часов. Что касается "Староказачьего — Тудора" — тянучек там пока почти нет. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей сегодня не зафиксировано.
Пробки в Румынию
Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Возле канала Кофа, мост через который вскоре откроют, тянучек также не наблюдается. Однако большая очередь автомобилей образовалась вблизи пограничного села Сафьяны. Поездка из Одессы продлится более 4 часов.
Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.
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