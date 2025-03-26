Збитки від масштабної пожежі на Одещині

Горять рослини. Фото ілюстративне: pvproductions

В результаті пожежі на території природного заповідника "Єланецький степ" на Миколаївщині вогонь знищив 144,5 га сухої трав’янистої рослинності. Зазнала шкоди й флора місцевості, включаючи види з Червоної книги України.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного регіону.

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Які рослини постраждали

Внаслідок пожежі на території природного заповідника "Єланецький степ" 13 березня постраждало чимало унікальних рослин з Червоної книги України, зокрема:

Горицвіт весняний,

горицвіт волзький,

Шафран сітчастий,

брандушка різнобарвна,

пізньоцвіт анкарський.

Фахівці інспекції провели розрахунок розміру шкоди, заподіяної довкіллю, зокрема від забруднення повітря продуктами горіння та пошкодження червонокнижних рослин. Загальна сума завданих збитків перевищує 320 мільйонів гривень.

"Матеріали передані адміністрації ПЗ "Єланецький степ" для подальшого звернення до правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні екологічних інспекторів.

Збитки від пожежі. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного регіону

Що робити при виявлені пожежі

При виявленні пожежі:

обов’язково повідомте про пожежу за тел.: "101";

незначний вогонь спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском або щільною тканиною;

якщо вогонь великий — виходьте з лісу у напрямку проти вітру;

повідомляйте про пожежу людей, у разі необхідності допоможіть їм покинути ліс.

Крім того, відвідувати ліс у пожежонебезпечний період взагалі забороняється.

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