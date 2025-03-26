Убытки от масштабного пожара в Одесской области

Пожар на Николаевщине — уничтожены уникальные растения
В результате пожара на территории природного заповедника "Еланецкая степь" в Николаевской области огонь уничтожил 144,5 га сухой травянистой растительности. Пострадала и флора местности, включая виды из Красной книги Украины.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного региона.
Какие растения пострадали
В результате пожара на территории природного заповедника "Еланецкая степь" 13 марта пострадало немало уникальных растений из Красной книги Украины, в частности:
- Горицвет весенний,
- горицвет волжский,
- Шафран сетчатый,
- брандушка разноцветная,
- безвременник анкарский.
Специалисты инспекции провели расчет размера ущерба, причиненного окружающей среде, в частности от загрязнения воздуха продуктами горения и повреждения краснокнижных растений. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 320 миллионов гривен.
"Материалы переданы администрации ПЗ "Еланецкая степь" для дальнейшего обращения в правоохранительные органы",— говорится в сообщении экологических инспекторов.
Что делать при обнаружении пожара
При обнаружении пожара:
- обязательно сообщите о пожаре по тел.: "101";
- незначительный огонь попробуйте потушить водой, грунтом, песком или плотной тканью;
- если огонь большой — выходите из леса в направлении против ветра;
- сообщайте о пожаре людей, в случае необходимости помогите им покинуть лес.
Кроме того, посещать лес в пожароопасный период вообще запрещается.
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