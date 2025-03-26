Убытки от масштабного пожара в Одесской области

Горят растения. Фото иллюстративное: pvproductions

В результате пожара на территории природного заповедника "Еланецкая степь" в Николаевской области огонь уничтожил 144,5 га сухой травянистой растительности. Пострадала и флора местности, включая виды из Красной книги Украины.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного региона.

Читайте также:

Какие растения пострадали

В результате пожара на территории природного заповедника "Еланецкая степь" 13 марта пострадало немало уникальных растений из Красной книги Украины, в частности:

Горицвет весенний,

горицвет волжский,

Шафран сетчатый,

брандушка разноцветная,

безвременник анкарский.

Специалисты инспекции провели расчет размера ущерба, причиненного окружающей среде, в частности от загрязнения воздуха продуктами горения и повреждения краснокнижных растений. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 320 миллионов гривен.

"Материалы переданы администрации ПЗ "Еланецкая степь" для дальнейшего обращения в правоохранительные органы",— говорится в сообщении экологических инспекторов.

Убытки от пожара. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-западного региона

Что делать при обнаружении пожара

При обнаружении пожара:

обязательно сообщите о пожаре по тел.: "101";

незначительный огонь попробуйте потушить водой, грунтом, песком или плотной тканью;

если огонь большой — выходите из леса в направлении против ветра;

сообщайте о пожаре людей, в случае необходимости помогите им покинуть лес.

Кроме того, посещать лес в пожароопасный период вообще запрещается.

Напомним, недавно мы писали о задержании браконьера в Одесской области. А также о том, что приморские предприятия не получают разрешение на вылов биоресурсов.