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Пожар на Николаевщине — уничтожены уникальные растения

26 марта 2025 19:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Убытки от масштабного пожара в Одесской области
Горят растения. Фото иллюстративное: pvproductions
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В результате пожара на территории природного заповедника "Еланецкая степь" в Николаевской области огонь уничтожил 144,5 га сухой травянистой растительности. Пострадала и флора местности, включая виды из Красной книги Украины.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного региона.

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Какие растения пострадали

В результате пожара на территории природного заповедника "Еланецкая степь" 13 марта пострадало немало уникальных растений из Красной книги Украины, в частности:

  • Горицвет весенний,
  • горицвет волжский,
  • Шафран сетчатый,
  • брандушка разноцветная,
  • безвременник анкарский.

Специалисты инспекции провели расчет размера ущерба, причиненного окружающей среде, в частности от загрязнения воздуха продуктами горения и повреждения краснокнижных растений. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 320 миллионов гривен.

"Материалы переданы администрации ПЗ "Еланецкая степь" для дальнейшего обращения в правоохранительные органы",— говорится в сообщении экологических инспекторов.

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Убытки от пожара. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-западного региона

Что делать при обнаружении пожара

При обнаружении пожара:

  • обязательно сообщите о пожаре по тел.: "101";
  • незначительный огонь попробуйте потушить водой, грунтом, песком или плотной тканью;
  • если огонь большой — выходите из леса в направлении против ветра;
  • сообщайте о пожаре людей, в случае необходимости помогите им покинуть лес.

Кроме того, посещать лес в пожароопасный период вообще запрещается.

Напомним, недавно мы писали о задержании браконьера в Одесской области. А также о том, что приморские предприятия не получают разрешение на вылов биоресурсов.

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