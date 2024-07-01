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Пожежею знищений цілий схил в Одесі — наслідки для природи

1 липня 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Наслідки пожеж в Одесі - еколог Владислав Балінський
Пожежа спалила рослинність Одеси. Фото: Facebook/Владислав Балінський.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Пожежа, яка сталась у суботу в Одесі, на 15-й ст. Великого фонтану, спалила цілий схил, на якому росли дерева та квіти. Фахівці зазначають, що більшість рослинності загинуло та перетворилось на попіл, однак є надія, що вижила невелика частина квітів, які прикрашали собою цю ділянку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Владислав Балінський

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Пожежа на 15-й  станції Великого Фонтана повністю спалила схил та знищила дерева. Окрім цього, попелом стали й рослини, але еколог сподівається, що хоча б частина  з них змогла зберегти своє життя під землею. 

"Дерева, які висаджували  волонтери на схилах, і квіти — усе згоріло. Я сподіваюсь, що хоч луковичні рослини, такі як тюльпани, вижили. Але, на жаль, більшість — загинула", — розповідає еколог. 

наслідки пожежі в Одесі
Наслідки пожежі на схилі в Одесі. Фото:  Facebook/Владислав Балінський. 

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Щоб запобігти пожежам, дотримуйтесь таких правил:

  • Не кидайте недопалки та сірники в суху траву.
  • Не залишайте багаття без нагляду і завжди гасіть його водою або засипайте землею.
  • Не розводьте багаття у вітряну погоду.
  • Не використовуйте відкритий вогонь поблизу лісових масивів та на полях із сухою травою.
  • Слідкуйте за поведінкою дітей та пояснюйте їм правила пожежної безпеки.

Номери екстрених служб в Одеській області

У разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтеся за допомогою до екстрених служб:

  • Пожежна служба — 101.
  • Поліція — 102.
  • Швидка допомога — 103.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, що  з початку літа через аномальну спеку на Одещині зафіксовано 625 пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах. Вогонь знищив 250 гектарів української землі, тож рятувальники закликають дотримуватись правил поведінки під час пожежної небезпеки.

Ми писали, що днями в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.

Також в Приморському районі Одеси сталася пожежа. На схилах біля Траси здоров'я загорілися суха трава, сміття та чагарники. Загоряння охопило площу приблизно 1500 квадратних метрів. Пожежу локалізували за годину.

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