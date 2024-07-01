Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пожаром уничтожен целый склон в Одессе — последствия для природы arrow

Пожаром уничтожен целый склон в Одессе — последствия для природы

1 июля 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Последствия пожаров в Одессе – эколог Владислав Балинский
Пожар сжег растительность Одессы. Фото: Facebook/Владислав Балинский.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пожар, который произошел в субботу в Одессе, на 15-й ст. Большого фонтана, сжег целый склон, на котором росли деревья и цветы. Специалисты отмечают, что большинство растительности погибло и превратилось в пепел, однако есть надежда, что выжила небольшая часть цветов, украшавших собой этот участок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Владислав Балинский.

Читайте также:

Пожары разрушают экосистему Одесчины

Пожар на 15-й станции Большого Фонтана полностью сжег склон и уничтожил деревья. Кроме того, пеплом стали и растения, но эколог надеется, что хотя бы часть из них смогли сохранить свою жизнь под землей.

"Деревья, которые высаживали волонтеры на склонах, и цветы — все сгорело. Я надеюсь, что хоть луковичные растения, такие как тюльпаны, выжили. Но, к сожалению, большинство — погибло", — рассказывает эколог.

последствия пожара в Одессе
Последствия пожара на склоне в Одессе. Фото: Facebook/Владислав Балинский.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы предотвратить пожары, соблюдайте следующие правила:

  • Не бросайте окурки и спички в сухую траву.
  • Не оставляйте костер без присмотра и всегда тушите его водой или засыпайте землей.
  • Не разводите костер в ветреную погоду.
  • Не используйте открытый огонь вблизи лесных массивов и полей с сухой травой.
  • Следите за поведением детей и объясняйте им правила пожарной безопасности.

Номера экстренных служб в Одесской области

В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь за помощью в экстренные службы:

  • Пожарная служба — 101.
  • Полиция — 102.
  • Скорая помощь — 103.

Пожары в Одесской области

Напомним, что с начала лета из-за аномальной жары в Одесской области зафиксировано 625 пожаров на открытых территориях и природных экосистемах. Огонь уничтожил 250 гектаров украинской земли, поэтому спасатели призывают соблюдать правила поведения во время пожарной опасности.

Мы писали, что на днях в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных очагов.

Также в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровья загорелись сухая трава, мусор и кустарники. Возгорание охватило площадь примерно 1500 квадратных метров. Пожар локализовали за час.

Одесса пожар деревья растения Одесская область пожарная опасность цветы Новости Одессы экология жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно