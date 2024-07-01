Последствия пожаров в Одессе – эколог Владислав Балинский

Пожаром уничтожен целый склон в Одессе — последствия для природы
Пожар, который произошел в субботу в Одессе, на 15-й ст. Большого фонтана, сжег целый склон, на котором росли деревья и цветы. Специалисты отмечают, что большинство растительности погибло и превратилось в пепел, однако есть надежда, что выжила небольшая часть цветов, украшавших собой этот участок.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Владислав Балинский.
Пожары разрушают экосистему Одесчины
Пожар на 15-й станции Большого Фонтана полностью сжег склон и уничтожил деревья. Кроме того, пеплом стали и растения, но эколог надеется, что хотя бы часть из них смогли сохранить свою жизнь под землей.
"Деревья, которые высаживали волонтеры на склонах, и цветы — все сгорело. Я надеюсь, что хоть луковичные растения, такие как тюльпаны, выжили. Но, к сожалению, большинство — погибло", — рассказывает эколог.
Правила поведения во время пожарной опасности
Чтобы предотвратить пожары, соблюдайте следующие правила:
- Не бросайте окурки и спички в сухую траву.
- Не оставляйте костер без присмотра и всегда тушите его водой или засыпайте землей.
- Не разводите костер в ветреную погоду.
- Не используйте открытый огонь вблизи лесных массивов и полей с сухой травой.
- Следите за поведением детей и объясняйте им правила пожарной безопасности.
Номера экстренных служб в Одесской области
В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь за помощью в экстренные службы:
- Пожарная служба — 101.
- Полиция — 102.
- Скорая помощь — 103.
Пожары в Одесской области
Напомним, что с начала лета из-за аномальной жары в Одесской области зафиксировано 625 пожаров на открытых территориях и природных экосистемах. Огонь уничтожил 250 гектаров украинской земли, поэтому спасатели призывают соблюдать правила поведения во время пожарной опасности.
Мы писали, что на днях в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных очагов.
Также в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровья загорелись сухая трава, мусор и кустарники. Возгорание охватило площадь примерно 1500 квадратных метров. Пожар локализовали за час.
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