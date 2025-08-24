Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Прапор України вранці майорів на горі Кішка в Криму — подробиці

Прапор України вранці майорів на горі Кішка в Криму — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 15:08
Прапор України на горі Кішка в Криму
Людина загорнута у прапор України. Фото: "Жовта Стрічка"

Сьогодні, 24 серпня, у 34-ту річницю Незалежності України активісти знову нагадали, що Крим чекає на повернення додому. На світанку вони розгорнули синьо-жовтий стяг на горі Кішка. 

Про це повідомили активісти "Жовта Стрічка" в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Прапор України вранці майорів на горі Кішка в Криму — подробиці - фото 1
Партизани розгорнули прапор України на горі в Криму. Фото: "Жовта Стрічка"

Прапор України в Криму

За їхніми даними, партизани підняли український прапор на горі Кішка в Сімеїзі. Вони зробили це саме в перші хвилини дня, коли сонце торкнулося Кримських гір. Активісти наголосили: кожен світанок нагадує, що темрява не вічна, і свобода обов’язково повернеться на українську землю.

Прапор України вранці майорів на горі Кішка в Криму — подробиці - фото 2
Повідомлення активістів. Фото: скриншот з Telegram

Привітання до Дня Незалежності України

До Дня Незалежності активісти також запустили спеціальний сайт 24independence.day. На ньому можна залишити вітання для мешканців тимчасово окупованих територій. Люди пишуть слова підтримки, які доводять, що навіть у часи випробувань нація залишається єдиною.

Організатори підкреслили: якщо ви перебуваєте на ТОТ, то також можете передати свої привітання всій Україні. Це дає можливість відчути єдність і підтримку навіть у найскладніших умовах.

"Покажімо одне одному і всьому світу, що ми — одна велика родина. Ми боремося, ми чекаємо, і ми обов’язково переможемо", — йдеться у зверненні організаторів.

Нагадаємо, у День Незалежності України над Одеським маяком та на Херсонщині замайорів великий державний прапор. Також ми писали, що, на Потьомкінських сходах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг довжиною 34 метри.

Крим прапор партизани Новини Одеси окупація День Незалежності 2025
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації