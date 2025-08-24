Прапор України на горі Кішка в Криму

Людина загорнута у прапор України. Фото: "Жовта Стрічка"

Сьогодні, 24 серпня, у 34-ту річницю Незалежності України активісти знову нагадали, що Крим чекає на повернення додому. На світанку вони розгорнули синьо-жовтий стяг на горі Кішка.

Про це повідомили активісти "Жовта Стрічка" в Telegram.

Партизани розгорнули прапор України на горі в Криму. Фото: "Жовта Стрічка"

Прапор України в Криму

За їхніми даними, партизани підняли український прапор на горі Кішка в Сімеїзі. Вони зробили це саме в перші хвилини дня, коли сонце торкнулося Кримських гір. Активісти наголосили: кожен світанок нагадує, що темрява не вічна, і свобода обов’язково повернеться на українську землю.

Повідомлення активістів. Фото: скриншот з Telegram

Привітання до Дня Незалежності України

До Дня Незалежності активісти також запустили спеціальний сайт 24independence.day. На ньому можна залишити вітання для мешканців тимчасово окупованих територій. Люди пишуть слова підтримки, які доводять, що навіть у часи випробувань нація залишається єдиною.

Організатори підкреслили: якщо ви перебуваєте на ТОТ, то також можете передати свої привітання всій Україні. Це дає можливість відчути єдність і підтримку навіть у найскладніших умовах.

"Покажімо одне одному і всьому світу, що ми — одна велика родина. Ми боремося, ми чекаємо, і ми обов’язково переможемо", — йдеться у зверненні організаторів.

Нагадаємо, у День Незалежності України над Одеським маяком та на Херсонщині замайорів великий державний прапор. Також ми писали, що, на Потьомкінських сходах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг довжиною 34 метри.