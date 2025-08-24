Флаг Украины на горе Кошка в Крыму

Человек завернутый во флаг Украины. Фото: "Желтая Лента"

Сегодня, 24 августа, в 34-ю годовщину Независимости Украины активисты снова напомнили, что Крым ждет возвращения домой. На рассвете они развернули сине-желтый флаг на горе Кошка.

Об этом сообщили активисты "Жовта Стрічка" в Telegram.

Партизаны развернули флаг Украины на горе в Крыму. Фото: "Жовта стрічка"

Флаг Украины в Крыму

По их данным, партизаны подняли украинский флаг на горе Кошка в Симеизе. Они сделали это в первые минуты дня, когда солнце коснулось Крымских гор. Активисты отметили: каждый рассвет напоминает, что тьма не вечна и свобода обязательно вернется на украинскую землю.

Сообщение активистов. Фото: скриншот с Telegram

Поздравление ко Дню Независимости Украины

Ко Дню Независимости активисты также запустили специальный сайт 24independence.day. На нем можно оставить поздравления для жителей временно оккупированных территорий. Люди пишут слова поддержки, которые доказывают, что даже во времена испытаний нация остается единой.

Организаторы подчеркнули: если вы находитесь на ВОТ, то также можете передать свои поздравления всей Украине. Это дает возможность почувствовать единство и поддержку даже в самых сложных условиях.

"Давайте покажем друг другу и всему миру, что мы — одна большая семья. Мы боремся, мы ждем, и мы обязательно победим", — говорится в обращении организаторов.

Напомним, в День Независимости Украины над Одесским маяком и на Херсонщине взвился большой государственный флаг. Также мы писали, что на Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной 34 метра.