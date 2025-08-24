Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Флаг Украины утром развевался на горе Кошка в Крыму — подробности

Флаг Украины утром развевался на горе Кошка в Крыму — подробности

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 15:08
Флаг Украины на горе Кошка в Крыму
Человек завернутый во флаг Украины. Фото: "Желтая Лента"

Сегодня, 24 августа, в 34-ю годовщину Независимости Украины активисты снова напомнили, что Крым ждет возвращения домой. На рассвете они развернули сине-желтый флаг на горе Кошка.

Об этом сообщили активисты "Жовта Стрічка" в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Прапор України вранці майорів на горі Кішка в Криму — подробиці - фото 1
Партизаны развернули флаг Украины на горе в Крыму. Фото: "Жовта стрічка"

Флаг Украины в Крыму

По их данным, партизаны подняли украинский флаг на горе Кошка в Симеизе. Они сделали это в первые минуты дня, когда солнце коснулось Крымских гор. Активисты отметили: каждый рассвет напоминает, что тьма не вечна и свобода обязательно вернется на украинскую землю.

Флаг Украины утром развевался на горе Кошка в Крыму — подробности - фото 2
Сообщение активистов. Фото: скриншот с Telegram

Поздравление ко Дню Независимости Украины

Ко Дню Независимости активисты также запустили специальный сайт 24independence.day. На нем можно оставить поздравления для жителей временно оккупированных территорий. Люди пишут слова поддержки, которые доказывают, что даже во времена испытаний нация остается единой.

Организаторы подчеркнули: если вы находитесь на ВОТ, то также можете передать свои поздравления всей Украине. Это дает возможность почувствовать единство и поддержку даже в самых сложных условиях.

"Давайте покажем друг другу и всему миру, что мы — одна большая семья. Мы боремся, мы ждем, и мы обязательно победим", — говорится в обращении организаторов.

Напомним, в День Независимости Украины над Одесским маяком и на Херсонщине взвился большой государственный флаг. Также мы писали, что на Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной 34 метра.

Крым флаг партизаны Новости Одессы оккупация День Независимости 2025
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации