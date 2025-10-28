Відео
Україна
Працевлаштування в СБУ — одесит хотів уникнути мобілізації

Працевлаштування в СБУ — одесит хотів уникнути мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 12:45
Оновлено: 12:51
Миколаївець обіцяв одеситу роботу в СБУ за 9000$
Затриманий житель Миколаєва. Фото Головне управління Нацполіції Одещини

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо чоловіка з Миколаївщини, який "обіцяв" допомогти уникнути мобілізації через працевлаштування до СБУ. Зловмисник вимагав гроші за фейкове працевлаштування. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Фейкове працевлаштування

Прокурори Доброславської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного жителя Миколаєва, який пропонував одеситу "допомогу" у працевлаштуванні до Служби безпеки України за 9 000 доларів. За даними слідства, чоловік обіцяв використати особисті зв’язки та оформити працевлаштування, що дозволяло б уникнути призову на військову службу. Спершу він вимагав 8 400 гривень для "проходження перевірки", а пізніше озвучив загальну суму — 9 000 доларів, пропонуючи передати кошти двома траншами.

Як покарають

Фігуранта затримали на парковці супермаркету після отримання частини коштів — 5 000 доларів. Під час обшуку вилучили гроші, автомобіль, телефон і банківські картки. Обвинуваченого притягують за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовцем, із загрозою ув’язнення до восьми років і конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі посадовець вимагав гроші за дозвіл на торгівлю біля моря. Також ми писали, що посадовця однієї із військових частин судитимуть за вимагання коштів.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
