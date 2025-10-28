Миколаївець обіцяв одеситу роботу в СБУ за 9000$

Затриманий житель Миколаєва. Фото Головне управління Нацполіції Одещини

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо чоловіка з Миколаївщини, який "обіцяв" допомогти уникнути мобілізації через працевлаштування до СБУ. Зловмисник вимагав гроші за фейкове працевлаштування. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Фейкове працевлаштування

Прокурори Доброславської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного жителя Миколаєва, який пропонував одеситу "допомогу" у працевлаштуванні до Служби безпеки України за 9 000 доларів. За даними слідства, чоловік обіцяв використати особисті зв’язки та оформити працевлаштування, що дозволяло б уникнути призову на військову службу. Спершу він вимагав 8 400 гривень для "проходження перевірки", а пізніше озвучив загальну суму — 9 000 доларів, пропонуючи передати кошти двома траншами.

Як покарають

Фігуранта затримали на парковці супермаркету після отримання частини коштів — 5 000 доларів. Під час обшуку вилучили гроші, автомобіль, телефон і банківські картки. Обвинуваченого притягують за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовцем, із загрозою ув’язнення до восьми років і конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі посадовець вимагав гроші за дозвіл на торгівлю біля моря. Також ми писали, що посадовця однієї із військових частин судитимуть за вимагання коштів.