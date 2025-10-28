Николаевец обещал одесситу работу в СБУ за 9000$

Задержан житель Николаева. Фото Главное управление Нацполиции Одесской области

Правоохранители завершили расследование дела в отношении мужчины из Николаевской области, который "обещал" помочь избежать мобилизации через трудоустройство в СБУ. Злоумышленник требовал деньги за фейковое трудоустройство. Ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Фейковое трудоустройство

Прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя Николаева, который предлагал одесситу "помощь" в трудоустройстве в Службу безопасности Украины за 9 000 долларов. По данным следствия, мужчина обещал использовать личные связи и оформить трудоустройство, что позволяло бы избежать призыва на военную службу. Сначала он требовал 8 400 гривен для "прохождения проверки", а позже озвучил общую сумму — 9 000 долларов, предлагая передать средства двумя траншами.

Как накажут

Фигуранта задержали на парковке супермаркета после получения части средств — 5 000 долларов. Во время обыска изъяли деньги, автомобиль, телефон и банковские карты. Обвиняемого привлекают по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностным лицом, с угрозой заключения до восьми лет и конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе чиновник требовал деньги за разрешение на торговлю у моря. Также мы писали, что чиновника одной из воинских частей будут судить за вымогательство средств.