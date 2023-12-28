Працювала в окупаційній адміністрації — в Одесі винесли вирок херсонській колаборантці

Суддя виносить вирок. Фото: pixabay

Сьогодні, 28 грудня, Малиновський районний суд м. Одеса виніс вирок мешканці Херсона, яка співпрацювала з росіянами. Жінка під час окупації міста обіймала посаду начальника Управління молодіжної політики, сім'ї та спорту ВЦА Херсонської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського районного суду м. Одеса.

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Подробиці співпраці з ворогом

Після окупації російськими військами обласного центру жінка одна з перших пішла на співпрацю з ворогом та допомагала у підготовці до псевдореферендумів.

Зазначимо, що на судове засідання зрадниця не зʼявилася, тож не змогла заперечити звинувачення.

Який виніс суд

Колаборантку звинуватили у добровільній співпраці з ворогом за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Їй винесли вирок у вигляді 12 років увʼязнення. Сторона захисту не заперечувала щодо покарання запропонованого прокурором.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Жінка у соцмережах вихваляла солдатів Росії та виправдовувала їхню збройну агресію проти України.

Також ми писали, що в Одесі за ґрати відправили державного зрадника, який співпрацював з ворогом. Чоловік передавав окупантам дані про військові аеродроми та полігони в Одеській області.

Додамо, у Миколаєві на лаву підсудних відправлять ворожу агентку, яка працювала на російські спецслужби. Жінка передавала інформацію про місця ракетних влучань.