Работала в оккупационной администрации — в Одессе вынесли приговор херсонской коллаборантке
Сегодня, 28 декабря, Малиновский районный суд г. Одесса вынес приговор жительнице Херсона, которая сотрудничала с россиянами. Женщина во время оккупации города занимала должность начальника Управления молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области.
Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского районного суда г. Одесса.
Подробности сотрудничества с врагом
После оккупации российскими войсками областного центра женщина одна из первых пошла на сотрудничество с врагом и помогала в подготовке псевдореферендумов.
Отметим, что на судебное заседание предательница не явилась и не смогла возразить обвинения.
Какой вынес суд
Коллаборантку обвинили в добровольном сотрудничестве с врагом по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Ей вынесли приговор в виде 12 лет тюрьмы. Сторона защиты не возражала о наказании предложенного прокурором.
Напомним, в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.
Также мы писали, что в Одессе за решетку отправили государственного изменника, который сотрудничал с врагом. Мужчина передавал оккупантам данные о военных аэродромах и полигонах в Одесской области.
Добавим, в Николаеве на скамью подсудимых отправят вражеского агента, работавшую на российские спецслужбы. Женщина передавала информацию о местах ракетных попаданий.
Читайте Новини.LIVE!