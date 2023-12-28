Работала в оккупационной администрации — в Одессе вынесли приговор херсонской коллаборантке

Судья выносит приговор. Фото: pixabay

Сегодня, 28 декабря, Малиновский районный суд г. Одесса вынес приговор жительнице Херсона, которая сотрудничала с россиянами. Женщина во время оккупации города занимала должность начальника Управления молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского районного суда г. Одесса.

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Подробности сотрудничества с врагом

После оккупации российскими войсками областного центра женщина одна из первых пошла на сотрудничество с врагом и помогала в подготовке псевдореферендумов.

Отметим, что на судебное заседание предательница не явилась и не смогла возразить обвинения.

Какой вынес суд

Коллаборантку обвинили в добровольном сотрудничестве с врагом по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Ей вынесли приговор в виде 12 лет тюрьмы. Сторона защиты не возражала о наказании предложенного прокурором.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.

Также мы писали, что в Одессе за решетку отправили государственного изменника, который сотрудничал с врагом. Мужчина передавал оккупантам данные о военных аэродромах и полигонах в Одесской области.

Добавим, в Николаеве на скамью подсудимых отправят вражеского агента, работавшую на российские спецслужбы. Женщина передавала информацию о местах ракетных попаданий.