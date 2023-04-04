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Правоохоронці повідомили одеситу про підозру в колабораційній діяльності

4 квітня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На любителя "руського миру" чекає суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські затримали 33-річного чоловіка. Він активно поширював антиукраїнський контент на своїй сторінці в "Однокласниках".

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області

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Зловмисник публікував пости з зображеннями ворожих прапорів, солдатів у російській формі та висловлюваннями політиків, лояльних до злочинних дій рф. Його дії звеличували загарбників та підтримували їхню агресію.

"У помешканні правопорушника поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон із доказами протиправних дій", — розповідає старший дізнавач територіального підрозділу поліції Олександр Сейрик.

Яке покарання чекає на любителя "руського миру"

Як зазначили правоохоронці жителю Одеси повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Згідно з нею такі дії караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Більше про любителів "руського миру"

Нагадаємо що, на своїй сторінці в "Однокласниках" одесит поширював антиукраїнський контент. Його підозрюють у колабораційній діяльності.

Також зазначимо, що поліцейські затримали в Одесі підозрюваного у колабораційній діяльності та розповсюдженні пропаганди в підтримку російської загарбницької політики. Підозрюваний використовував соцмережу "Однокласники" для поширення вірусних публікацій, які возвеличували "кремлівського вождя".

Ми писали, що мешканку Ізмаїлу звинуватили у колабораційній діяльності за підтримку російської агресії на території України. Правоохоронці склали обвинувальний акт та передали його до суду.

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