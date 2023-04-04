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Правоохранители сообщили одесситу о подозрении в коллаборационной деятельности

4 апреля 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Любителя "русского мира" ждет суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские задержали 33-летнего мужчину. Он активно распространял антиукраинский контент на своей странице в "Одноклассниках".

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Злоумышленник публиковал посты с изображениями вражеских флагов, солдат в русской форме и высказываниями политиков, лояльных преступным действиям россии. Его действия превозносили захватчиков и поддерживали их агрессию.

"В помещении правонарушителя полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон с поличным", — рассказывает старший дознаватель территориального подразделения полиции Александр Сейрик.

Какое наказание ждет любителя "русского мира"

Как отметили правоохранители, жителю Одессы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Согласно ей такие действия наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Больше о любителях "русского мира"

Напомним, что на своей странице в "Одноклассниках" одессит распространял антиукраинский контент. Его подозревают в коллаборационной деятельности.

Также отметим, что полицейские задержали в Одессе подозреваемого в коллаборационной деятельности и распространении пропаганды в поддержку российской захватнической политики. Подозреваемый использовал соцсеть "Одноклассники" для распространения вирусных публикаций, возвеличивавших "кремлевского вождя".

Мы писали, что жительницу Измаила обвинили в коллаборационной деятельности за поддержку российской агрессии на территории Украины. Правоохранители составили обвинительный акт и передали его в суд.

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