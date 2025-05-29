Чиновник міграційної служби з Одещини приховав понад 83 мільйони гривень

Допит підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Посадовець міграційної служби МВС на Одещині приховав понад 83 мільйони гривень, внісши неправдиві дані до декларації. Однак на цьому його викрили правоохоронці та відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік підозрюваний умисно зазначив недостовірні відомості. Зокрема, посадовець не вказав житловий будинок площею 200 квадратних метрів, земельну ділянку понад 6 соток та автомобіль преміум класу Mercedes-Benz G400D. Крім того, забув про готівкові кошти на суму понад 11 млн грн. Проте у документі була внесена інформація про володіння криптовалютою Bitcoin, оціненою у майже 58 млн грн. Такими діями фігурант намагався штучно збільшити обсяг задекларованих активів своєї родини.

Приховані гроші. Фото: ДБР

Фігурант, отримуючи зарплату 28 000 грн в місяць зміг "нажити" майна майже на сотню мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, приховано було понад 83 млн. грн.

Яке покарання загрожує

Наразі посадовця звільнено із займаної посади. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації). Фігуранту загрожує до 2 років обмеження або позбавлення волі.

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