Чиновник миграционной службы из Одесской области скрыл более 83 миллионов гривен

Допрос подозреваемого. Фото: Одесская областная прокуратура

Чиновник миграционной службы МВД в Одесской области скрыл более 83 миллионов гривен, внеся ложные данные в декларацию. Однако на этом его разоблачили правоохранители и открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2023 год подозреваемый умышленно указал недостоверные сведения. В частности, чиновник не указал жилой дом площадью 200 квадратных метров, земельный участок более 6 соток и автомобиль премиум класса Mercedes-Benz G400D. Кроме того, забыл о наличных средствах на сумму более 11 млн грн. Однако в документе была внесена информация о владении криптовалютой Bitcoin, оцененной в почти 58 млн грн. Такими действиями фигурант пытался искусственно увеличить объем задекларированных активов своей семьи.

Скрытые деньги. Фото: ГБР

Фигурант, получая зарплату 28 000 грн в месяц смог "нажить" имущества почти на сотню миллионов гривен. По предварительным подсчетам, скрыто было более 83 млн. грн.

Какое наказание грозит

Сейчас чиновник уволен с занимаемой должности. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию). Фигуранту грозит до 2 лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об авто и недвижимости начальника сервисного центра в Одесской области. А также о том, какой доход задекларировали одесские депутаты.