Підприємець з Одещини приховав 8 мільйонів гривень - деталі

Соняшниковий шрот. Фото ілюстративне: agrotimes

Підприємець з Одещини приховав 8 мільйонів гривень від експорту соняшникового шроту. Проте чоловіка викрили і тепер йому загрожують чималі штрафи.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, обвинувачений навмисно приховав частину прибутку від експорту понад 6,6 тис тонн шроту соняшникового, який був відправлений морем до Туреччини. У податкову звітність за перше півріччя 2024 року він не включив значну частину доходу від цієї угоди. Кількість фактично проданої продукції та прибуток підприємства були в рази більшими, ніж офіційно задокументовані в декларації. Відповідно, сума податків та інших обов’язкових платежів повинна була сплачуватись більша. В результаті держава недоотримала понад 8 мільйонів гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. А фігуранта підозруують за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах). Йому загрожує від 170 000 до 255 000 гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який напився та зґвалтував 13-річну дівчинку. А також про мешканця Одещини, який підпалив свою дружину.