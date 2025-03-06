Підприємець з Одещини приховав 8 мільйонів гривень - деталі

Приховав 8 млн прибутків — директор одеської фірми під слідством
Підприємець з Одещини приховав 8 мільйонів гривень від експорту соняшникового шроту. Проте чоловіка викрили і тепер йому загрожують чималі штрафи.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, обвинувачений навмисно приховав частину прибутку від експорту понад 6,6 тис тонн шроту соняшникового, який був відправлений морем до Туреччини. У податкову звітність за перше півріччя 2024 року він не включив значну частину доходу від цієї угоди. Кількість фактично проданої продукції та прибуток підприємства були в рази більшими, ніж офіційно задокументовані в декларації. Відповідно, сума податків та інших обов’язкових платежів повинна була сплачуватись більша. В результаті держава недоотримала понад 8 мільйонів гривень.
Яке покарання загрожує
Наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. А фігуранта підозруують за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах). Йому загрожує від 170 000 до 255 000 гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який напився та зґвалтував 13-річну дівчинку. А також про мешканця Одещини, який підпалив свою дружину.
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