Предприниматель из Одесской области скрыл 8 миллионов гривен - детали

Подсолнечный шрот подсолнечника. Фото иллюстративное: agrotimes

Предприниматель из Одесской области скрыл 8 миллионов гривен от экспорта подсолнечного шрота. Однако мужчину разоблачили и теперь ему грозят немалые штрафы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, обвиняемый намеренно скрыл часть прибыли от экспорта более 6,6 тыс тонн шрота подсолнечного, который был отправлен морем в Турцию. В налоговую отчетность за первое полугодие 2024 года он не включил значительную часть дохода от этой сделки. Количество фактически проданной продукции и прибыль предприятия были в разы больше, чем официально задокументированные в декларации. Соответственно, сумма налогов и других обязательных платежей должна была платиться больше. В результате государство недополучило более 8 миллионов гривен.

Какое наказание грозит

Сейчас обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме. А фигуранта подозревают по ч. 2 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах). Ему грозит от 170 000 до 255 000 гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который напился и изнасиловал 13-летнюю девочку. А также о жителе Одесской области, который поджег свою жену.