Предприниматель из Одесской области скрыл 8 миллионов гривен - детали

Скрыл 8 млн доходов — директор одесской фирмы под следствием
Предприниматель из Одесской области скрыл 8 миллионов гривен от экспорта подсолнечного шрота. Однако мужчину разоблачили и теперь ему грозят немалые штрафы.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
По данным следствия, обвиняемый намеренно скрыл часть прибыли от экспорта более 6,6 тыс тонн шрота подсолнечного, который был отправлен морем в Турцию. В налоговую отчетность за первое полугодие 2024 года он не включил значительную часть дохода от этой сделки. Количество фактически проданной продукции и прибыль предприятия были в разы больше, чем официально задокументированные в декларации. Соответственно, сумма налогов и других обязательных платежей должна была платиться больше. В результате государство недополучило более 8 миллионов гривен.
Какое наказание грозит
Сейчас обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме. А фигуранта подозревают по ч. 2 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах). Ему грозит от 170 000 до 255 000 гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.
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