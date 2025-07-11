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Головна Одеса Прикордонники показали, як знищили шахед над Одесою — відео

Прикордонники показали, як знищили шахед над Одесою — відео

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 18:00
Одеські прикордонники збивають дрони РФ під час обстрілу Одеси 11 липня - відео
Прикордонники тсріляють по дрону. Фото: скріншот з відео ДПСУ

Одеські прикордонники під час деннної атаки знову продемонструвани своє вміння збивати ворожі ударні дрони. Завдяки злагодженим діям службовців один із шахедів сьогодні не дістався своєї цілі.

Відео зі збиттям дрону поділилася Державна прикордонна служба України.

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Збиття дрону

На відео, яке оприлюднила Державна прикордонна служба України, можна побачити одеських військових, які помітили ворожий дрон, що наближався до Одеси зі сторони моря. Службовці негайно відкрили вогонь по безпілотнику із крупнокаліберного кулемету та автомату. Бійцям успішно вдалося вразити ударний БпЛа — він вибухнув у небі та впав у воду, так і не діставшись своєї цілі.

"Під час чергової повітряної атаки прикордонники Одеського загону ліквідували ворожий дрон-камікадзе. Від прицільного вогню захисників БпЛА розлетівся на друзки над морем",— йдеться у повідомленні прикордонників.

Обстріл Одеси 11 липня

Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі сильно постраждала громадянська інфраструктура. Обстрілом пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, а також стайня. Крім того, ворожі безпілотники знищили автомобілі городян. Наразі відомо про 11 поранених.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одесити розповідали про обстріл міста. А також про поранення зятя колишнього заступника Одеської ОДА.

Одеса прикордонники обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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