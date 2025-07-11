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Главная Одесса Пограничники показали, как уничтожили шахед над Одессой — видео

Пограничники показали, как уничтожили шахед над Одессой — видео

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 18:00
Одесские пограничники сбивают дроны РФ во время обстрела Одессы 11 июля - видео
Пограничники тсреляют по дрону. Фото: скриншот из видео ГПСУ

Одесские пограничники во время дневной атаки снова продемонстрировали свое умение сбивать вражеские ударные дроны. Благодаря слаженным действиям служащих один из шахедов сегодня не долетел до своей цели.

Видео со сбитием дрона поделилась Государственная пограничная служба Украины.

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Сбитие дрона

На видео, которое обнародовала Государственная пограничная служба Украины, можно увидеть одесских военных, которые заметили вражеский дрон, приближавшийся к Одессе со стороны моря. Служащие немедленно открыли огонь по беспилотнику из крупнокалиберного пулемета и автомата. Бойцам успешно удалось поразить ударный БпЛа — он взорвался в небе и упал в воду, так и не долетев до цели.

"Во время очередной воздушной атаки пограничники Одесского отряда ликвидировали вражеский дрон-камикадзе. От прицельного огня защитников БпЛА разлетелся вдребезги над морем",— говорится в сообщении пограничников.

Обстрел Одессы 11 июля

В результате дневной атаки 11 июля в Одессе сильно пострадала гражданская инфраструктура. Обстрелом повреждены жилые и административные здания, а также конюшня. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили автомобили горожан. На данный момент известно об 11 раненых.

Напомним, недавно мы писали о том, что одесситы рассказывали об обстреле города. А также о ранении зятя бывшего заместителя Одесской ОГА.

Одесса пограничники обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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