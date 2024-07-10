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Присутність ворожого флоту — чи є загроза обстрілу Одещини

10 липня 2024 10:21
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російський флот в морях станом на сьогодні, 10 липня: ВМС ЗСУ
Запуск ракети з підводного ракетоносія. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росіяни завели корабель, який чатував у Чорному морі, у пункт базування. Однак одиниці флоту окупантів присутні в Азовському та Середземному морях. Ракетоносії, які чергують станом на сьогодні, мають до 24 "Калібрів" на борту.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 3  ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • в Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.
Дані про флот росіян
Інформація про ворожий флот на 10 липня. Фото: ВМС ЗСУ

Ракети "Калібр": яку загрозу становлять

"Калібр" — це сімейство крилатих ракет, які розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок. Особливістю крилатих ракет є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО).

Характеристика ракети "Калібр"
Дані про крилаті ракети "Калібр". Фото: NV.

Дальність стрільби ними по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км. Швидкість "Калібрів" становить до 240 м/с. 

Пуск "Калібру"
Пуск крилатої ракети "Калібр" з корабля РФ у Каспійському морі. Фото: росЗМІ

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку України. Однією з причин важливості повернення контролю над акваторією Чорного моря є відновлення діяльності українських портів.

Ми писали, що розміновувати Чорне море після перемоги доведеться Україні. Росія буде неспроможна цим займатися. У Чорному морі залишається невідома кількість мін ще з часів Другої світової війни. Це також несе додаткові ризики для всіх країн, у яких є вихід до водойми.

Додамо, російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, готуються до можливої висадки українського десанту.

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