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Присутствие вражеского флота — есть ли угроза обстрела Одесчины

10 июля 2024 10:21
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Российский флот в морях на сегодня, 10 июля: ВМС ВСУ
Запуск ракеты с подводного ракетоносителя. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россияне завели корабль, который подстерегал в Черном море, в пункт базирования. Однако единицы флота оккупантов присутствуют в Азовском и Средиземном морях. Ракетоносители, дежурящие по состоянию на сегодняшний день, имеют до 24 "Калибров" на борту.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море — 3 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;
  • в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.
Данные про флот россиян
Информация о вражеском флоте на 10 июля. Фото: ВМС ВСУ

Ракеты "Калибр": какую угрозу представляют

"Калибр" — это семейство крылатых ракет, которые разрабатывались преимущественно как вооружение для подлодок и кораблей. Однако существуют и варианты пуска ракет с боевых самолетов (Калибр-А) и наземных пусковых установок. Особенностью крылатых ракет является возможность полета на малых высотах, что затрудняет работу по противовоздушной обороне (ПВО).

Характеристика ракеты "Калибр"
Данные о крылатых ракетах "Калибр". Фото: NV.

Дальность стрельбы по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км. Скорость "Калибров" составляет до 240 м/с.

Пуск "Калибра"
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с корабля РФ в Каспийском море. Фото: росСМИ

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях — с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны Украины. Одной из причин важности возвращения контроля над акваторией Черного моря есть возобновление деятельности украинских портов.

Мы писали, что разминировать Черное море после победы придется Украине. Россия не может этим заниматься. В Черном море остается неизвестное количество мин еще со Второй мировой войны. Это также несет дополнительные риски для всех стран, имеющих выход к водоему.

Добавим, российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.

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