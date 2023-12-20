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Привласнив 250 тисяч державних коштів — на Одещині викрили підприємця

20 грудня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Привласнив 250 тисяч державних коштів — на Одещині викрили підприємця
Людина привласнила гроші. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили підприємця, якого підозрюють у крадіжці державних коштів. Йдеться про директора ТОВ "Експерт Будова" Юрія Бойчука, який привласнив майже 250 тисяч гривень.

Про це пише видання Слідство.Інфо. 

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За їхньою інформацією, бізнесмена підозрюють у підробці актів виконаних робіт під час ремонтів у Білгород-Дністровському районі. 

Деталі злочинної схеми

У 2022 році Бойчук уклав декілька договорів на ремонтні роботи з Відділом освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-дністровського району Одеської області. 

Під час виконання договору чоловік підробив акти, де вписав роботи, які ніколи не робив та матеріали, які не використовував. Таким чином йому вдалося привласнити 247 тисяч гривень. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловік знаходиться під домашнім арештом. У разі доведення вини, йому загрожує до восьми років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої становить майже 5 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної з Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 тисяч доларів США.

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