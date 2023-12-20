Присвоил 250 тысяч государственных средств — на Одесчине разоблачили предпринимателя

Человек присвоил деньги. Фото: Новини.LIVE

В Одессе разоблачили предпринимателя, подозреваемого в краже государственных средств. Речь идет о директоре ООО "Эксперт Будова" Юрии Бойчуке, который присвоил почти 250 тысяч гривен.

Об этом пишет издание Следствие.Инфо.

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По их информации, бизнесмена подозревают в подделке актов выполненных работ во время ремонта в Белгород-Днестровском районе.

Детали преступной схемы

В 2022 году Бойчук заключил несколько договоров на ремонтные работы с Отделом образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Каролино-Бугазского сельского совета Белгород-Днестровского района Одесской области.

Во время выполнения договора мужчина подделал акты, где вписал работы, которые никогда не делал и материалы, которые не использовал. Таким образом ему удалось присвоить 247 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5 тысяч долларов США.