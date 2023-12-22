Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Привласнив бюджетний мільйон — у Миколаєві винесли вирок працівнику теплоенерго arrow

Привласнив бюджетний мільйон — у Миколаєві винесли вирок працівнику теплоенерго

22 грудня 2023 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Привласнив бюджетний мільйон — у Миколаєві винесли вирок працівнику теплоенерго
Фахівець працює на теплостанції. Фото: Екотепло
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаєві винесли вирок колишньому співробітнику облтеплоенерго, якого підозрюють у привласненні коштів підприємства. За час своєї служби чоловік "заробив" понад мільйон гривень, які належали компанії.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Читайте також:

Деталі шахрайської схеми

Протягом 2015-16 років під час виконання робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Миколаєва чоловік заволодів грошовими коштами підприємства на загальну суму понад 1,7 млн грн. Крім того, ці гроші виділялися з європейської інвестиційної програми, яка була направлена на модернізацію критичної інфраструктури регіону. 

Який вирок виніс суд

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК. Йому винесли вирок у 8 років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої становить майже 5 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної з Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 тисяч доларів США.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі