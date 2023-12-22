Привласнив бюджетний мільйон — у Миколаєві винесли вирок працівнику теплоенерго

Фахівець працює на теплостанції. Фото: Екотепло

У Миколаєві винесли вирок колишньому співробітнику облтеплоенерго, якого підозрюють у привласненні коштів підприємства. За час своєї служби чоловік "заробив" понад мільйон гривень, які належали компанії.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Деталі шахрайської схеми

Протягом 2015-16 років під час виконання робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Миколаєва чоловік заволодів грошовими коштами підприємства на загальну суму понад 1,7 млн грн. Крім того, ці гроші виділялися з європейської інвестиційної програми, яка була направлена на модернізацію критичної інфраструктури регіону.

Який вирок виніс суд

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК. Йому винесли вирок у 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої становить майже 5 мільйонів гривень.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної з Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 тисяч доларів США.