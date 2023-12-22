Присвоил бюджетный миллион — в Николаеве вынесли приговор работнику теплоэнерго

Специалист работает на теплостанции. Фото: Экотепло

В Николаеве вынесли приговор бывшему сотруднику облтеплоэнерго, подозреваемому в присвоении средств предприятия. За время своей службы мужчина "заработал" более миллиона гривен, которые принадлежали компании.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте также:

Детали мошеннической схемы

В течение 2015-16 годов во время выполнения работ по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах г. Николаева мужчина завладел денежными средствами предприятия на общую сумму более 1,7 млн. грн. Кроме того, эти деньги выделялись из европейской инвестиционной программы, направленной на модернизацию критической инфраструктуры региона.

Какой приговор вынес суд

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК. Ему вынесли приговор в 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5 тысяч долларов США.