Спортсмени з Одещини підкорюють п'єдестал

Спортсмени привезли понад 30 медалей

Спортсмени Одеської області продовжують здобувати перемогу на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Дзюдоїсти, бійці, плавці за тиждень вибороли з десяток медалей.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

Перемога на престижному турнірі

Одеський борець вільного стилю Василь Михайлов став переможцем рейтингового турніру "Ібрагім Мустафа". Змагання тривали з 24-26 лютого в єгипетській Александрії.

Здобутки плавців

Одеські спортсмени завоювали 9 медалей на чемпіонаті України серед молоді і юніорів з плавання, який відбувся в Броварах. Медалі Одеській області принесли такі спорстмени: Олексій Грабаров (2 золоті та 1 бронзова медаль), Надія Біловенко (1 золота, 1 срібна та 1 бронзова медаль), Катерина Караніколова (1 золота медаль) та Поліна Воробйова (1 золота та 1 бронзова медаль).

Сім медалей з Тхеквондо

На Кубку України спортсмени Одеської області здобули 7 медалей (3 золоті, 3 срібні, 1 бронзова). Золото в доробку Марії Лабузової, Ренати Подолян та Віктора Семанюка, срібло — Дмитра Говоруна, Юлії Гамурар, Іллі Ліпатова, бронза — Микити Сугака.

"Пишаємось нашими спортсменами! Хлопці та дівчата, Ви — наша гордість. Кожен з вас, без перебільшення, вписує нову сторінку в спортивну історію Одещини! Ваші здобутки – це приклад тяжкої наполегливої праці та незламної жаги до перемоги. Бажаю і надалі підкорення нових спортивних вершин!", — говорить Начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Нагадаємо, нещодавно спортсмени Одеської області завоювали 4 медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались у Києві з 17 по 19 лютого.

Також спортсменки з артистичного плавання здобули для Одеси три медалі в соло та довільній програмі.