Спортсмены из Одесщины покоряют пьедестал

Призовая неделя: спортсмены из Одесчины покоряют пьедестал
Спортсмены Одесской области продолжают одерживать победу на всеукраинских и международных соревнованиях. Дзюдоисты, бойцы, пловцы за неделю добыли в борьбе десяток медалей.
Об этом сообщает Одесская ОВА.
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Победа на престижном турнире
Одесский борец свободного стиля Василий Михайлов стал победителем рейтингового турнира "Ибрагим Мустафа". Соревнования продолжались с 24-26 февраля в египетской Александрии.
Достижения пловцов
Одесские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Украины среди молодежи и юниоров по плаванию, который прошел в Броварах. Медали Одесской области принесли следующие спортсмены: Алексей Грабаров (2 золотые и 1 бронзовая медаль), Надежда Беловенко (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль), Екатерина Караниколова (1 золотая медаль) и Полина Воробьева (1 золотая и 1 бронзовая медаль).
Семь медалей из Тхэквондо
На Кубке Украины спортсмены Одесской области получили 7 медалей (3 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая). Золото в наследии Марии Лабузовой, Ренаты Подолян и Виктора Семанюка, серебро — Дмитрия Говоруна, Юлии Гамурар, Ильи Липатова, бронза — Никиты Сугака.
"Гордимся нашими спортсменами! Ребята, Вы — наша гордость. Каждый из вас, без преувеличения, вписывает новую страницу в спортивную историю Одесчины! Ваши достижения – это пример тяжелого упорного труда и несокрушимой жажды победы. Желаю и дальше покорения новых спортивных вершин !", — говорит Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
Напомним, недавно спортсмены Одесской области завоевали 4 медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.
Также спортсменки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе.