Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Призовая неделя: спортсмены из Одесчины покоряют пьедестал arrow

Призовая неделя: спортсмены из Одесчины покоряют пьедестал

28 февраля 2023 16:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Спортсмены из Одесщины покоряют пьедестал
Спортсмены привезли более 30 медалей
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Спортсмены Одесской области продолжают одерживать победу на всеукраинских и международных соревнованиях. Дзюдоисты, бойцы, пловцы за неделю добыли в борьбе десяток медалей.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

Читайте также:

Победа на престижном турнире

Одесский борец свободного стиля Василий Михайлов стал победителем рейтингового турнира "Ибрагим Мустафа". Соревнования продолжались с 24-26 февраля в египетской Александрии.

Достижения пловцов

Одесские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Украины среди молодежи и юниоров по плаванию, который прошел в Броварах. Медали Одесской области принесли следующие спортсмены: Алексей Грабаров (2 золотые и 1 бронзовая медаль), Надежда Беловенко (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль), Екатерина Караниколова (1 золотая медаль) и Полина Воробьева (1 золотая и 1 бронзовая медаль).

Семь медалей из Тхэквондо

На Кубке Украины спортсмены Одесской области получили 7 медалей (3 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая). Золото в наследии Марии Лабузовой, Ренаты Подолян и Виктора Семанюка, серебро — Дмитрия Говоруна, Юлии Гамурар, Ильи Липатова, бронза — Никиты Сугака.

"Гордимся нашими спортсменами! Ребята, Вы — наша гордость. Каждый из вас, без преувеличения, вписывает новую страницу в спортивную историю Одесчины! Ваши достижения – это пример тяжелого упорного труда и несокрушимой жажды победы. Желаю и дальше покорения новых спортивных вершин !", — говорит Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Напомним, недавно спортсмены Одесской области завоевали 4 медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.

Также спортсменки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

17:35 Помогал избегать призыва: СБУ разоблачила работника столичной медико-социальной экспертизы

17:35 Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте

17:25 Кабмин уволил заместителя Министра по делам ветеранов Украины и заместителя Председателя Фонда государственного имущества

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

17:15 Все из-за обуви: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательства над курсантом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:06 Оккупанты втянули в пропаганду украинские банки: аналитики опровергли очередной фейк

17:04 Прорывают границы: в Кишиневе антиправительственный митинг выходит из-под контроля

Новина з фото

16:49 Застрелила собаку: жителя Одесчины будут судить за жестокое обращение с животным

16:43 Ермак провел встречу с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития: детали

16:42 В Украине объявили мегазбор на 300 дронов для ВСУ: сколько средств уже задонатили

Новина з відео

15:15 Из-за землетрясений в девяти странах мира резко упал уровень воды: кое-где побережье обмелело на 30-40 метров

Новина з відео

15:15 В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)

Новина з відео

13:46 UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

Актуальное по теме

None 28 Февраль 17:36

Помогал избегать призыва: СБУ разоблачила работника столичной медико-социальной экспертизы

None 28 Февраль 17:19

Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте

None 28 Февраль 17:26

Кабмин уволил заместителя Министра по делам ветеранов Украины и заместителя Председателя Фонда государственного имущества

None 28 Февраль 17:19

Все из-за обуви: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательства над курсантом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB