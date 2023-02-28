Спортсмены из Одесщины покоряют пьедестал

Спортсмены привезли более 30 медалей

Спортсмены Одесской области продолжают одерживать победу на всеукраинских и международных соревнованиях. Дзюдоисты, бойцы, пловцы за неделю добыли в борьбе десяток медалей.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

Победа на престижном турнире

Одесский борец свободного стиля Василий Михайлов стал победителем рейтингового турнира "Ибрагим Мустафа". Соревнования продолжались с 24-26 февраля в египетской Александрии.

Достижения пловцов

Одесские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Украины среди молодежи и юниоров по плаванию, который прошел в Броварах. Медали Одесской области принесли следующие спортсмены: Алексей Грабаров (2 золотые и 1 бронзовая медаль), Надежда Беловенко (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль), Екатерина Караниколова (1 золотая медаль) и Полина Воробьева (1 золотая и 1 бронзовая медаль).

Семь медалей из Тхэквондо

На Кубке Украины спортсмены Одесской области получили 7 медалей (3 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая). Золото в наследии Марии Лабузовой, Ренаты Подолян и Виктора Семанюка, серебро — Дмитрия Говоруна, Юлии Гамурар, Ильи Липатова, бронза — Никиты Сугака.

"Гордимся нашими спортсменами! Ребята, Вы — наша гордость. Каждый из вас, без преувеличения, вписывает новую страницу в спортивную историю Одесчины! Ваши достижения – это пример тяжелого упорного труда и несокрушимой жажды победы. Желаю и дальше покорения новых спортивных вершин !", — говорит Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Напомним, недавно спортсмены Одесской области завоевали 4 медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.

Также спортсменки по артистическому плаванию завоевали для Одессы три медали в соло и произвольной программе.