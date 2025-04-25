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Пробки на трасі Одеса-Рені — ситуація на кордоні з Одещиною

25 квітня 2025 13:02
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії
Дороги Одещини. Фото: скришот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У п'ятницю, 25 квітня, час від часу з'являються затори на трасі Одеса — Рені. Найбільше тягнучок утворюється біля прикордонних КПП до Румунії, проте й у бік Молдови доведеться простояти в черзі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зранку був великий затор, проте наразі він став набагато менше. Простояти в тягнучці доведеться не більше години. Спостерігається рух автівок і біля  "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме декілька годин.

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Дорога на Паланку. Фото:скришот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" очікувати — менш як годину, оскільки автівок там небагато. Зранку були затори біля каналу Кофа адже міст тиждень тому відкрили після завершення ремонтних робіт. Тягнучки час від часу з'являються і біля пункту пропуску "Орлівка".

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Канал Кофа. Фото:скришот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі. А також про те, які документи необхідно мати для подорожі до Молдови.

Одеса Молдова Румунія Одеська область Новини Одеси
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