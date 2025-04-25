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Пробки на трассе Одесса-Рени — ситуация на границе с Одесчиной

25 апреля 2025 13:02
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии
Дороги Одесской области. Фото: скришот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В пятницу, 25 апреля, время от времени появляются пробки на трассе Одесса — Рени. Больше всего тянучек образуется возле пограничных КПП в Румынию, однако и в сторону Молдовы придется простоять в очереди.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" утром была большая пробка, однако сейчас она стала намного меньше. Простоять в тянучке придется не более часа. Наблюдается движение автомобилей и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, поездка продлится несколько часов.

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Дорога на Паланку. Фото: скришот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка— Исакча" ожидать — менее часа, поскольку автомобилей там немного. Утром были пробки возле канала Кофа ведь мост неделю назад открыли после завершения ремонтных работ. Тянучки время от времени появляются и возле пункта пропуска "Орловка".

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Канал Кофа. Фото:скришот

Напомним, недавно мы писали об отключении света в Одессе. А также о том, какие документы необходимо иметь для путешествия в Молдову.

Одесса Молдова Румыния Одесская область Новости Одессы
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