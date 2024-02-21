Проблеми з гуманітарним транспортом в Одесі — німецькі автобуси не виїжджають на лінії

Автобуси, які подарував Одесі Регенсбург. Фото: Одеська міська рада

У міськраді Одеси визнали, що автобуси, подаровані Регенсбургом, не можна використовувати в комерційних цілях. Наразі існують певні проблеми із технічною документацією та розмитненням транспорту.



Про це Новини.LIVE дізналися з засідання сесії міської ради.

Що не так із автобусами

Використання такого транспорту у комерційних цілях передбачає отримання прибутку. Міськрада намагалась розмитнити автобуси, але транспорт не відповідає вимогам Євро-5, що ускладнює їх використання. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, інші міста також мають подібні проблеми та вже звернулися за допомогою в Міністерство інфраструктури.

Чим це загрожує

Проблеми з гуманітарним транспортом вплинули на інші ініціативи міста, зокрема, розробку електронного квитка. Також Одеса домовилася із Туреччиною про передачу 10 автобусів, проте через зазначені проблеми поки що отримання такої допомоги неможливе.

Нагадаємо, Одеський порт відвідала італійська делегація, яка допоможе у процесі реконструкції критичної інфраструктури. Йдеться про відновлення потужностей, які залучені до експорту продукції.

Також ми писали, що японське місто Йокогама допоможе Одесі у ремонті міської інфраструктури. Йдеться про обʼєкти, які постраждали внаслідок російських ракетних та дронових ударів.