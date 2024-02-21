Проблемы с гуманитарным транспортом в Одессе – немецкие автобусы не выезжают на линии

Автобусы, подаренные Одессе Регенсбургом. Фото: Одесский городской совет

В горсовете Одессы признали, что автобусы, подаренные Регенсбургом, нельзя использовать в коммерческих целях. В настоящее время существуют определенные проблемы с технической документацией и растаможкой транспорта.



Об этом Новости.LIVE узнали с заседания сессии городского совета.

Что не так с автобусами

Использование такого транспорта в коммерческих целях предполагает получение прибыли. Горсовет пытался растаможить автобусы, но транспорт не отвечает требованиям Евро-5, что усложняет их использование. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, другие города также испытывают подобные проблемы и уже обратились за помощью в Министерство инфраструктуры.

Чем это чревато

Проблемы с гуманитарным транспортом повлияли на другие инициативы города, в частности разработку электронного билета. Также Одесса договорилась с Турцией о передаче 10 автобусов, однако из-за указанных проблем пока получение такой помощи невозможно.

Напомним, что Одесский порт посетила итальянская делегация, которая поможет в процессе реконструкции критической инфраструктуры. Речь идет о восстановлении мощностей, привлеченных к экспорту продукции.

Также мы писали, что японский город Йокогама поможет Одессе в ремонте городской инфраструктуры. Речь идет об объектах, пострадавших в результате российских ракетных и дроновых ударов.