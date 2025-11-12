Витрати на продаж будинку в Одесі: підрахунок до дрібниць

Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Продаж будинку в Одесі може обійтися власникам у чималу суму. Легальні витрати на оформлення іноді майже зрівнюються з ціною самого будинку. При продажу за 39 тис. доларів продавцям треба віддати понад 17 тис. доларів.

Витрати при продажу

Якщо вартість будинку складає 39 тис. доларів, або приблизно 1,64 млн грн за поточним курсом 42 грн/долар. Але за даними державного реєстру, оцінка цього будинку сягає 6 млн грн. Ця різниця стає основою додаткових податкових та документальних витрат для продавця.

Серед основних витрат:

Податки за оцінкою — 11% від 6 млн грн, близько 660 тис. грн. Це включає податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

Комісія банку — 10–12 тис. грн за проведення операцій по переказу коштів.

Перевірки та супровід документів — до 2 тис. грн, включно із запитами про прописаних осіб та актуальні дані про нерухомість.

Нотаріальні витрати — близько 1,5 тис. грн, включно з оформленням згоди подружжя та перевіркою документів.

Разом легальна вартість оформлення продажу будинку становить 695 тис. грн, або 16 600 доларів. До цього додаються витрати на продаж земельної ділянки: оцінка — близько 200 тис. грн, податки та перевірки — ще 27 700 грн (≈670 доларів). Таким чином, продавець фактично витрачає близько 17 300 доларів при продажі будинку за 39 тис. доларів, якщо всі операції проводити легально і за оцінками реєстру.

