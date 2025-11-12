Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Продати будинок в Одесі дорого — підрахунок витрат

Продати будинок в Одесі дорого — підрахунок витрат

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 19:01
Оновлено: 19:00
Витрати на продаж будинку в Одесі: підрахунок до дрібниць
Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Продаж будинку в Одесі може обійтися власникам у чималу суму. Легальні витрати на оформлення іноді майже зрівнюються з ціною самого будинку. При продажу за 39 тис. доларів продавцям треба віддати понад 17 тис. доларів.

Відео з підрахунком витрат шириться у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Витрати при продажу

Якщо вартість будинку складає 39 тис. доларів, або приблизно 1,64 млн грн за поточним курсом 42 грн/долар. Але за даними державного реєстру, оцінка цього будинку сягає 6 млн грн. Ця різниця стає основою додаткових податкових та документальних витрат для продавця.

Серед основних витрат:

  • Податки за оцінкою — 11% від 6 млн грн, близько 660 тис. грн. Це включає податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.
  • Комісія банку — 10–12 тис. грн за проведення операцій по переказу коштів.
  • Перевірки та супровід документів — до 2 тис. грн, включно із запитами про прописаних осіб та актуальні дані про нерухомість.
  • Нотаріальні витрати — близько 1,5 тис. грн, включно з оформленням згоди подружжя та перевіркою документів.

Разом легальна вартість оформлення продажу будинку становить 695 тис. грн, або 16 600 доларів. До цього додаються витрати на продаж земельної ділянки: оцінка — близько 200 тис. грн, податки та перевірки — ще 27 700 грн (≈670 доларів). Таким чином, продавець фактично витрачає близько 17 300 доларів при продажі будинку за 39 тис. доларів, якщо всі операції проводити легально і за оцінками реєстру.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають одразу три будинки на одній території. Також ми писали, скільки в коштує купити елітну квартиру в історичному центрі Одеси.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж будинок
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації