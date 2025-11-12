Расходы на продажу дома в Одессе: подсчет до мелочей

Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Продажа дома в Одессе может обойтись владельцам в немалую сумму. Легальные расходы на оформление иногда почти сравниваются с ценой самого дома. При продаже за 39 тыс. долларов продавцам надо отдать более 17 тыс. долларов.

Видео с подсчетом расходов распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Расходы при продаже

Если стоимость дома составляет 39 тыс. долларов, или примерно 1,64 млн грн по текущему курсу 42 грн/доллар. Но по данным государственного реестра, оценка этого дома достигает 6 млн грн. Эта разница становится основой дополнительных налоговых и документальных расходов для продавца.

Среди основных расходов:

Налоги по оценке — 11% от 6 млн грн, около 660 тыс. грн. Это включает налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Комиссия банка — 10-12 тыс. грн за проведение операций по переводу средств.

Проверки и сопровождение документов — до 2 тыс. грн, включая запросы о прописанных лицах и актуальные данные о недвижимости.

Нотариальные расходы — около 1,5 тыс. грн, включая оформление согласия супругов и проверку документов.

Итого легальная стоимость оформления продажи дома составляет 695 тыс. грн, или 16 600 долларов. К этому добавляются расходы на продажу земельного участка: оценка — около 200 тыс. грн, налоги и проверки — еще 27 700 грн (≈670 долларов). Таким образом, продавец фактически тратит около 17 300 долларов при продаже дома за 39 тыс. долларов, если все операции проводить легально и по оценкам реестра.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают сразу три дома на одной территории. Также мы писали, сколько в стоит купить элитную квартиру в историческом центре Одессы.