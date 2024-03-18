Продав гранати невідомому — на Одещині викрили чергову схему збуту боєприпасів

Поліція затримала зловмисника. Фото: Нацполіція

В одному з сіл Одеської області чоловік хотів продати дві гранати із запалами за 4 тисячі гривень. Правоохоронці попередили незаконну оборудку та затримали зловмисника.

Про це повідомляють в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Житель села Успенівської ОТГ хотів продати "клієнту" два корпуси ручних осколкових гранат і запали до них. Зробити це чоловік вирішив прямо на центральній вулиці, за весь товар він отримав 4 тисячі гривень. Проте зловмисник був одразу затриманий, а гроші — вилучені.



Поліція вилучила боєприпаси. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Жителю Одещини повідомили про підозру у придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 ККУ і карається позбавленням волі на строк до семи років.

Оборудки зі зброєю на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі місцевий мешканець неодноразово збував вибухонебезпечні припаси. Його затримали "на гарячому", тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що поліцейські Одещини викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що в Одесі чоловік продавав автомат та інші небезпечні боєприпаси. За "товар" він виручив десять тисяч доларів.