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Продав гранати невідомому — на Одещині викрили чергову схему збуту боєприпасів

18 березня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Продав гранати невідомому — на Одещині викрили чергову схему збуту боєприпасів
Поліція затримала зловмисника. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В одному з сіл Одеської області чоловік хотів продати дві гранати із запалами за 4 тисячі гривень. Правоохоронці попередили незаконну оборудку та затримали зловмисника.

Про це повідомляють в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області

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Деталі інциденту

Житель села Успенівської ОТГ хотів продати "клієнту" два корпуси ручних осколкових гранат і запали до них.  Зробити це чоловік вирішив прямо на центральній вулиці, за весь товар він отримав 4 тисячі гривень. Проте зловмисник був одразу затриманий, а гроші — вилучені. 
 

у білгород-дністровському районі поліцейські попередили незаконну оборудку з бойовими припасами
Поліція вилучила боєприпаси. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Жителю Одещини повідомили про підозру у придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 ККУ і карається позбавленням волі на строк до семи років. 

Оборудки зі зброєю на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі місцевий мешканець неодноразово збував вибухонебезпечні припаси. Його затримали "на гарячому", тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що поліцейські Одещини викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що в Одесі чоловік продавав автомат та інші небезпечні боєприпаси. За "товар" він виручив десять тисяч доларів.

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