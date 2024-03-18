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Продал гранаты неизвестному — в Одесской области разоблачили очередную схему сбыта боеприпасов

18 марта 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Продал гранаты неизвестному — в Одесской области разоблачили очередную схему сбыта боеприпасов
Полиция задержала злоумышленника. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В одном из сел Одесской области мужчина хотел продать две гранаты с запалами за 4 тысячи гривен. Правоохранители предупредили незаконную сделку и задержали злоумышленника.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель села Успеновской ОТГ хотел продать "клиенту" два корпуса ручных осколочных гранат и запалы к ним. Сделать это мужчина решил прямо на центральной улице, за весь товар получил 4 тысячи гривен. Однако злоумышленник был сразу задержан, а деньги изъяты.

в белгород-днестровском районе полицейские предупредили незаконную сделку с боевыми припасами
Полиция изъяла боеприпасы. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Жителю Одесской области сообщили о подозрении в приобретении, хранении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УКУ и наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Сделки с оружием в Одесской области

Напомним, что в Одессе местный житель неоднократно сбывал взрывоопасные припасы. Его задержали "на горячем", теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.

Также мы писали, что полицейские Одесчины разоблачили двух мужчин в незаконных сделках с боеприпасами. Пока что обоих задержали, им грозит лишение свободы.

Также мы писали, что в Одессе мужчина продавал автомат и другие опасные боеприпасы. За "товар" он выручил десять тысяч долларов.

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