"Продав" обігрівач пʼятьом людям — в Одесі затримали шахрая
В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який продавав неіснуючий обігрівач. Своїми діями шахрай встиг ошукати пʼятьох містян.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі шахрайської схеми
Чоловік розмістив на одному з маркетплейсів оголошення про продаж інфрачервоного обігрівача вартістю 1200 гривень, якого у нього не було. Під час спілкування з клієнтами просив передплату у 500 гривень. Після отримання грошей на картку, блокував ошуканих містян.
За три дні зловмисник "поповнив" свій рахунок на 2,5 тисячі гривень. Постраждалі звернулися в поліцію, після чого його вдалося затримати.
Яке покарання загрожує
Наразі шахраю повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.
Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.
Читайте Новини.LIVE!