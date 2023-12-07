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"Продав" обігрівач пʼятьом людям — в Одесі затримали шахрая

7 грудня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Продав" обігрівач пʼятьом людям — в Одесі затримали шахрая
Шахрай ошукує людей. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який продавав неіснуючий обігрівач. Своїми діями шахрай встиг ошукати пʼятьох містян.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі шахрайської схеми

Чоловік розмістив на одному з маркетплейсів оголошення про продаж інфрачервоного обігрівача вартістю 1200 гривень, якого у нього не було. Під час спілкування з клієнтами просив передплату у 500 гривень. Після отримання грошей на картку, блокував ошуканих містян. 

За три дні зловмисник "поповнив" свій рахунок на 2,5 тисячі гривень. Постраждалі звернулися в поліцію, після чого його вдалося затримати.

продавав в інтернеті неіснуючий інфрачервоний обігрівач: в одесі поліцейські викрили місцевого чоловіка у шахрайстві

Яке покарання загрожує

Наразі шахраю повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі. 

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.

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