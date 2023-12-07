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"Продал" обогреватель пяти людям — в Одессе задержали мошенника

7 декабря 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Продал" обогреватель пяти людям — в Одессе задержали мошенника
Мошенник обманывает людей. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, продававшего несуществующий обогреватель. Своими действиями мошенник успел обмануть пятерых горожан.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Мужчина разместил на одном из маркетплейсов объявление о продаже инфракрасного обогревателя стоимостью 1200 гривен, которого у него не было. Во время общения с клиентами просил подписку в 500 гривен. После получения денег на карту, блокировал обманутых горожан.

За три дня злоумышленник "пополнил" свой счет на 2,5 тысяч гривен. Пострадавшие обратились в полицию, после чего его удалось задержать.

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Какое наказание грозит

Мошеннику сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Речь идет о завладении чужим имуществом путём обмана. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар с камеры в следственном изоляторе.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, обманывавшего граждан при продаже кроссовок. Принимая оплату, он не отправлял товар людям. На его "уловки" попались три человека. Теперь мошеннику грозит штраф или лишение свободы.

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