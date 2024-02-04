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"Продавали" посади у прокуратурі — в Одесі затримали злочинців

4 лютого 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Продавали" посади у прокуратурі — в Одесі затримали злочинців
Правоохоронці затримали шахрая. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які обіцяли працевлаштування до прокуратури. Злочинці обіцяли посприяти у виграші конкурсу на вакантну посаду за грошову винагороду. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Подробиці злочинної схеми

Держвиконавець запропонував своїй знайомій, яка шукає роботу, посприяти у працевлаштуванні до однієї з окружних прокуратур в Одесі. Для переконливості своєї пропозиції у допомозі він залучив колишнього працівника прокуратури.

Шахраї за свої "послуги" попросили 35 тисяч доларів США. Однак насправді ніяких "звʼязків" у відомстві не мали, а лише хотіли привласнити кошти.

Яке покарання загрожує

Наразі обох держслужбовців затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області правоохоронця, який "співпрацював" з шахраєм. Посадовець отримав хабаря за непритягнення злочинця до відповідальності.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який намагався дати хабар командувачу стратегічних військ. Підозрюваний за 200 тисяч гривень хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Одеса
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