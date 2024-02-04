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"Продавали" должности в прокуратуре — в Одессе задержали преступников

4 февраля 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Продавали" должности в прокуратуре — в Одессе задержали преступников
Правоохранители задержали мошенника. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали мошенников, обещавших трудоустройство в прокуратуру. Преступники обещали помочь в выигрыше конкурса на вакантную должность за денежное вознаграждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности преступной схемы

Госисполнитель предложил своей знакомой, которая ищет работу, помочь в трудоустройстве в одну из окружных прокуратур в Одессе. Для убедительности своего предложения он привлек бывшего работника прокуратуры.

Мошенники за свои "услуги" попросили 35 тысяч долларов США. Однако на самом деле никаких "связей" в ведомстве не имели, а только хотели присвоить средства.

Какое наказание грозит

Оба госслужащих задержаны, им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области правоохранителя, который "сотрудничал" с мошенником. Чиновник получил взятки за непривлечение преступника к ответственности.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, пытавшегося дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Одесса
взятка
Одесская область
прокуратура
Новости Одессы
преступление

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