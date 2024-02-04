"Продавали" должности в прокуратуре — в Одессе задержали преступников
В Одессе правоохранители задержали мошенников, обещавших трудоустройство в прокуратуру. Преступники обещали помочь в выигрыше конкурса на вакантную должность за денежное вознаграждение.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Подробности преступной схемы
Госисполнитель предложил своей знакомой, которая ищет работу, помочь в трудоустройстве в одну из окружных прокуратур в Одессе. Для убедительности своего предложения он привлек бывшего работника прокуратуры.
Мошенники за свои "услуги" попросили 35 тысяч долларов США. Однако на самом деле никаких "связей" в ведомстве не имели, а только хотели присвоить средства.
Какое наказание грозит
Оба госслужащих задержаны, им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области правоохранителя, который "сотрудничал" с мошенником. Чиновник получил взятки за непривлечение преступника к ответственности.
Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, пытавшегося дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.
Читайте Новини.LIVE!