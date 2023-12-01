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Продавав стратегічне паливо ЗСУ — в Одесі затримали командира взводу

1 грудня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Продавав стратегічне паливо ЗСУ — в Одесі затримали командира взводу
Фахівці ДБР знайшли бочки з пальним. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру військовому, який займався незаконною оборудкою палива. Йдеться про командира однієї з військових частин Протиповітряної оборони Одеської області.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

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Деталі схеми

Військовослужбовець продав понад 20 тонн стратегічного палива з 30 тонн, виділених військовим під час повномасштабного вторгнення. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень

"Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі", — йдеться у повідомленні відомства. 

Яке покарання загрожує

Наразі командира взводу затримали та  повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої становить майже 5 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної з Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 тисяч доларів США.

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