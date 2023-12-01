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Продавал стратегическое топливо ВСУ — в Одессе задержан командир взвода

1 декабря 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Продавал стратегическое топливо ВСУ — в Одессе задержан командир взвода
Специалисты ГБР обнаружили бочки с горючим. Фото: ГБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении военнослужащему, занимавшемуся незаконной сделкой топлива. Речь идет о командире одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали схемы

Военнослужащий продал более 20 тонн стратегического топлива из 30 тонн, выделенных военным во время полномасштабного вторжения. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен

"После начала уголовного производства мужчина возместил всю сумму в полном объеме", — говорится в сообщении ведомства.

Какое наказание грозит

Пока командира взвода задержали и сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5 тысяч долларов США.

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