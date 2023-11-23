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Продавав зброю у місті — в Одесі викрили горе-бізнесмена

23 листопада 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Продавав зброю у місті — в Одесі викрили горе-бізнесмена
Боєприпас, який продав зловмисник. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у торгівлі нелегальною зброєю. Місцевий мешканець намагався збути у місті осколкові гранати та боєприпаси. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Одесит продав гранату  в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Добровольського. З продажу боєприпасу він виручив чотири тисячі гривень. Його затримали одразу після "вдалого продажу". 

Що знайшли під час обшуку

  • вибуховий пристрій,
  • готівку,  
  • дев’ять набоїв різного калібру до вогнепальної зброї. 

Походження предметів зловмисник пояснювати відмовився. Все вилучене скерували на експертизу.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, який займався продажем зброї. Відомо, що автомати та вибухонебезпечні боєприпаси зловмисник незаконно привіз у 2022 році з Харківщини.  

Також ми писали, що  в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.

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