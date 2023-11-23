Продавав зброю у місті — в Одесі викрили горе-бізнесмена

Боєприпас, який продав зловмисник. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у торгівлі нелегальною зброєю. Місцевий мешканець намагався збути у місті осколкові гранати та боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Одесит продав гранату в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Добровольського. З продажу боєприпасу він виручив чотири тисячі гривень. Його затримали одразу після "вдалого продажу".

Що знайшли під час обшуку

вибуховий пристрій,

готівку,

дев’ять набоїв різного калібру до вогнепальної зброї.

Походження предметів зловмисник пояснювати відмовився. Все вилучене скерували на експертизу.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, який займався продажем зброї. Відомо, що автомати та вибухонебезпечні боєприпаси зловмисник незаконно привіз у 2022 році з Харківщини.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.