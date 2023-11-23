Продавав зброю у місті — в Одесі викрили горе-бізнесмена
В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у торгівлі нелегальною зброєю. Місцевий мешканець намагався збути у місті осколкові гранати та боєприпаси.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі інциденту
Одесит продав гранату в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Добровольського. З продажу боєприпасу він виручив чотири тисячі гривень. Його затримали одразу після "вдалого продажу".
Що знайшли під час обшуку
- вибуховий пристрій,
- готівку,
- дев’ять набоїв різного калібру до вогнепальної зброї.
Походження предметів зловмисник пояснювати відмовився. Все вилучене скерували на експертизу.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, який займався продажем зброї. Відомо, що автомати та вибухонебезпечні боєприпаси зловмисник незаконно привіз у 2022 році з Харківщини.
Також ми писали, що в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.
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