Продавал оружие в городе — в Одессе разоблачили горе-бизнесмена
В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в торговле нелегальным оружием. Местный житель пытался сбыть в городе осколочные гранаты и боеприпасы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
Одессит продал гранату в одной из квартир многоэтажки на проспекте Добровольского. По продаже боеприпаса он выручил четыре тысячи гривен. Его задержали сразу после "удачной продажи".
Что нашли во время обыска
- взрывное устройство,
- наличные,
- девять патронов разного калибра к огнестрельному оружию.
Происхождение предметов злоумышленник объяснять отказался. Все изъятое было направлено на экспертизу.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, который занимался продажей оружия. Известно, что автоматы и взрывоопасные боеприпасы злоумышленник незаконно привез в 2022 году из Харьковской области.
Также мы писали, что в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.
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