Продавал оружие в городе — в Одессе разоблачили горе-бизнесмена

Боеприпас, проданный злоумышленником. Фото: Нацполиция

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в торговле нелегальным оружием. Местный житель пытался сбыть в городе осколочные гранаты и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Одессит продал гранату в одной из квартир многоэтажки на проспекте Добровольского. По продаже боеприпаса он выручил четыре тысячи гривен. Его задержали сразу после "удачной продажи".

Что нашли во время обыска

взрывное устройство,

наличные,

девять патронов разного калибра к огнестрельному оружию.

Происхождение предметов злоумышленник объяснять отказался. Все изъятое было направлено на экспертизу.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, который занимался продажей оружия. Известно, что автоматы и взрывоопасные боеприпасы злоумышленник незаконно привез в 2022 году из Харьковской области.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.