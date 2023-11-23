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Продавал оружие в городе — в Одессе разоблачили горе-бизнесмена

23 ноября 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Продавал оружие в городе — в Одессе разоблачили горе-бизнесмена
Боеприпас, проданный злоумышленником. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в торговле нелегальным оружием. Местный житель пытался сбыть в городе осколочные гранаты и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Одессит продал гранату в одной из квартир многоэтажки на проспекте Добровольского. По продаже боеприпаса он выручил четыре тысячи гривен. Его задержали сразу после "удачной продажи".

Что нашли во время обыска

  • взрывное устройство,
  • наличные,
  • девять патронов разного калибра к огнестрельному оружию.

Происхождение предметов злоумышленник объяснять отказался. Все изъятое было направлено на экспертизу.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, который занимался продажей оружия. Известно, что автоматы и взрывоопасные боеприпасы злоумышленник незаконно привез в 2022 году из Харьковской области.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.

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