Прокуратура повернула у державну власність будинок у центрі Одеси

Одеський будинок артистів цирку. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одну з будівель Одеського цирку повернули до державної власності. Прокурорам вдалося довести у суді, що у 2018 році воно було приватизоване незаконно.

Про це повідовляють у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Суть справи

У 2018 році Одеський будинок артистів цирку загальною площею 2104 м кв вартістю 81,5 млн грн, розташований в історичному ареалі Одеси, був незаконно приватизований. За допомогою держреєстраторів будинок без дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України перейшов у приватні руки.



У ході судового розгляду у Приморському районному суді м. Одеси представнику обласної прокуратури вдалося довести, що дії держреєстраторів були незаконні. Внаслідок цього судом винесено рішення про повернення до державної власності Одеського будинку артистів цирку.

Про будівлю

Будівля артистів цирку була побудована у 1961. В історичному центрі Одеси біля Нового Базару. Наказом Міністерства культури України у 1994 році, було створено Державне підприємство "Український цирк" якому і перейшов Одеський будинок артистів цирку по вул. Баранова (на цей час вул. Князівська) 32.

Нагадаємо, пам'ятник російській імператриці зберігався у спеціальному саркофазі біля Одеського художнього музею. Внаслідок російського обстрілу 5 листопада конструкцію було деформовано.

Раніше ми писали, що суд відібрав у благодійного фонду "Корпорація монстрів" їхній замок на Французькому бульварі. Цей маєток був подарований волонтерам у 2019 році. Фонд майна повідомив волонтерам, що їм доведеться повернути маєток у власність державі.