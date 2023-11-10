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Прокуратура вернула в государственную собственность здание в центре Одессы

10 ноября 2023 19:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прокуратура вернула в государственную собственность здание в центре Одессы
Одесский дом артистов цирка. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одно из зданий Одесского цирка вернули в государственную собственность. Прокурорам удалось доказать в суде, что в 2018 году оно было приватизировано незаконно.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Суть дела

В 2018 году Одесский дом артистов цирка общей площадью 2104 м кв стоимостью 81,5 млн грн, расположенный в историческом ареале Одессы, был незаконно приватизирован. С помощью госрегистраторов дом без разрешения Министерства культуры и информационной политики перешел в частные руки.

В ходе судебного разбирательства в Приморском районном суде г. Одессы представителю областной прокуратуры удалось доказать, что действия госрегистраторов были незаконны. В результате судом вынесено решение о возвращении в государственную собственность Одесского дома артистов цирка.

О здании

Здание артистов цирка было построено в 1961 году. В историческом центре Одессы возле Нового Базара. Приказом Министерства культуры Украины в 1994 году было создано Государственное предприятие "Украинский цирк" которому и перешел Одесский дом артистов цирка по ул. Баранова (в настоящее время ул. Княжеская) 32.

Напомним, памятник российской императрице хранился в специальном саркофаге возле Одесского художественного музея. В результате российского обстрела 5 ноября конструкция была деформирована.

Ранее мы писали, что суд отобрал у благотворительного фонда "Корпорация монстров" их замок на Французском бульваре . Это имение было подарено волонтерам в 2019 году. Фонд имущества сообщил волонтерам, что им придется вернуть поместье в собственность государству.

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