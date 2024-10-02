Пункт пропуску до Молдови з Одещини не працює — чому

Проїхати до Молдови через Паланку на Одещині сьогодні не вдасться — причини
Пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" тимчасово призупинив роботу. Про орієнтований час відновлення обіцяють повідомити пізніше.
Про це розповіли у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Що сталося
Прикордонники пояснюють, що пропускні операції припинили через технічні причини. Водіям радять перетинати кордон через інші пункти.
Водночас, проїзд транзитною ділянкою автодороги "Одеса — Рені" здійснюється в штатному режимі.
Що з Орлівкою
Тим часом пункт пропуску "Орлівка" і поромна переправа знову працюють. Нагадаємо, вранці він також був закритий, адже постраждав через нічну атаку російських безпілотників. Наразі "Орлівка" діє у звичному режимі.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Ізмаїл "шахедами". Поранені двоє людей.
Також при виїзді з Одещини до Румунії зміняться правила. Замість штампу в паспорті треба буде здавати біометричні дані.
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