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Проехать в Молдову через Паланку на Одесчине сегодня не удастся — причины

2 октября 2024 12:52
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Пункт пропуска в Молдову из Одесской области не работает — почему
Пропускной пункт "Паланка-Маяки-Удобное". Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" временно приостановил работу. Об ориентированном времени восстановления обещают сообщить позже.

Об этом рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Что произошло

Пограничники объясняют, что пропускные операции прекратили по техническим причинам. Водителям советуют пересекать границу через другие пункты.

В то же время, проезд по транзитному участку автодороги "Одесса-Рени" осуществляется в штатном режиме.

Что с Орловкой

Между тем, пункт пропуска "Орловка" и паромная переправа снова работают. Напомним, утром он также был закрыт, так как пострадал из-за ночной атаки российских беспилотников. В настоящее время "Орловка" действует в обычном режиме.

Напомним, ночью россияне атаковали Измаил "шахедами". Ранены два человека.

Также при выезде из Одесской области в Румынию изменятся правила. Вместо штампа в паспорте нужно будет сдавать биометрические данные.

Молдова граница авто Одесская область Одесская ОГА

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