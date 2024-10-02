Пункт пропуска в Молдову из Одесской области не работает — почему

Проехать в Молдову через Паланку на Одесчине сегодня не удастся — причины
Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" временно приостановил работу. Об ориентированном времени восстановления обещают сообщить позже.
Об этом рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.
Что произошло
Пограничники объясняют, что пропускные операции прекратили по техническим причинам. Водителям советуют пересекать границу через другие пункты.
В то же время, проезд по транзитному участку автодороги "Одесса-Рени" осуществляется в штатном режиме.
Что с Орловкой
Между тем, пункт пропуска "Орловка" и паромная переправа снова работают. Напомним, утром он также был закрыт, так как пострадал из-за ночной атаки российских беспилотников. В настоящее время "Орловка" действует в обычном режиме.
Напомним, ночью россияне атаковали Измаил "шахедами". Ранены два человека.
Также при выезде из Одесской области в Румынию изменятся правила. Вместо штампа в паспорте нужно будет сдавать биометрические данные.
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